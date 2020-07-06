Журналистку по делу «об оправдании терроризма» оштрафовали и изъяли ноутбук в пользу государства

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей, сообщает « Дождь ».

Уголовное дело возбудили в феврале 2019 года из-за высказываний Прокопьевой о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Напомним, взрыв прогремел 31 октября 2018 года, устроил его 17-летний подросток. Перед гибелью он объяснил поступок тем, что в стране «пытают» людей и «фабрикуют» уголовные дела.

Прокопьева, комментируя инцидент в Архангельске, отметила, что государство «само воспитало» поколение людей, которое с ним борется.

После этого, как говорится, за ней пришли — десяток вооруженных людей в касках. Прокопьева позже рассказала об этом деле и всех этапах страха.

«Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов — и хорошо, если ошиблась! — но никто этого не доказал. Обвинение вместо обсуждения — это, знаете ли, довольно примитивная и грубая позиция. Это кулак в лицо в ответ на устное замечание», — отметила журналистка.

Стоит отметить, что гособвинение запросило 6 лет колонии, а также запрет на 4 года заниматься журналистикой. При этом по закону могли назначить на выбор — или штраф до 1 млн рублей, или лишение свободы на срок до 7 лет.

В понедельник, 6 июля, Псковский областной суд вынес приговор — Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Также суд постановил изъять в пользу государства ноутбук журналистки. Как отмечает издание, защита намерена обжаловать приговор.

В своем последнем слове Прокопьева отметила всю глупость происходящего — ее текст прочитали «сотни человек» и он не вызвал никаких волнений в народе, а теперь «опасный текст» прочитан сотнями тысяч людей, переведен на другие языки и получил известность в разных странах мира.

«Мне не страшно критиковать государство», — подчеркнула журналистка, добавив, что за ее профессиональную деятельность, которая защищена законом и Конституцией, ее пытаются посадить.

Напомним, ранее 23-летнего россиянина отправили в колонию за твит о взрыве в Архангельске.