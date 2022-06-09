Знойная жара до +37 захлестнет Алтайский край

Погода в Алтайском крае 9−10 июня
Днем 9 июня в Алтайском крае вероятна температура +23…+28 (местами до +33) градусов. По северу пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-восточный, до 16 м/с.
Ночью 10 июня в регионе ожидаются +12…+17 (по востоку +6…+11) градусов, а днем +27…+32 (по западу до +37) градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.
Погода в Барнауле 9−10 июня
Днем 9 июня в Барнауле возможны +23…+25 градусов. Ветер со скоростью 6−11 м/с будет дуть с юго-востока.
Ночью 10 июня в краевой столице установятся +9…+11 градусов, а днем потеплеет до +28…+30 градусов.
Оба дня также пройдут преимущественно без осадков.