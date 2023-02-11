11 февраля
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Жизнь

Звезда фильма «Москва слезам не верит» пожаловалась на условия жизни в доме престарелых

Оставленная в доме престарелых звезда фильма «Москва слезам не верит» пожаловалась на условия жизни, сообщает PROZVEZD.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Это Инна Выходцева, в фильме играла режиссера телевидения в знаменитой сцене, когда к главной героине пришел оператор, отец ее дочери, снимать сюжет о женщине-директоре.

О проблемах с условиями жизни Выходцевой журналистам рассказали ее друзья — 88-летняя актриса находится в бедном положении и без должного присмотра, пишет Газета.Ru.

У актрисы ничего нет, кроме паспорта. У женщины нет даже халата.

Друзья рассказали, что могли бы приехать и навестить пожилую женщину, но в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной пускают только близких родственников и сотрудников Гильдии актеров кино.

Ранее пользователи соцсетей возмутились тем, что вдова Вера Алентова вышла на работу.

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