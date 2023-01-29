Федеральные продюсеры объехали Алтай и оценили локации для съемок кино

Ассоциация продюсеров кино и телевидения отправилась в тур по Алтаю, чтобы найти место для съемок будущего кино. Об этом сообщает «Российская газета».

На Алтай приехали более 20 продюсеров со всей страны, включая Томск, Хакасию, Новосибирск, Башкирию, Санкт-Петербург, Москву. В их числе представители региональных и федерального Министерства культуры и главы кинокомиссий.

Продюсеры проехали 400 км по всему Алтаю. Они полюбовались на Бирюзовую Катунь, проехали по Чуйскому тракту и Семинскому перевалу.

Также посетили места, где снимался сериал «Перевал Дятлова», лента «Болевой порог», фильмы «Бансу» Павла Костомарова и «Бешенство» Дмитрия Дьяченко

Деловая часть прошла в Белокурихе. Экспертное сообщество обсудило, какие возможности для кинопроизводства есть в регионе. Прошли круглые столы и показы фильмов, снятых при поддержке ФПРК, а также лауреатов кинофестиваля Short Film Days.

Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров рассказал о мерах по развитию кино на Алтае. По его подсчетам, объем рибейтов (возврата средств за съемки) в 2023 году составит 10 млн рублей, ставка возврата — до 30%.