29 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Федеральные продюсеры объехали Алтай и оценили локации для съемок кино

Ассоциация продюсеров кино и телевидения отправилась в тур по Алтаю, чтобы найти место для съемок будущего кино. Об этом сообщает «Российская газета».

"Живая природа Алтая"
"Живая природа Алтая"
Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский

На Алтай приехали более 20 продюсеров со всей страны, включая Томск, Хакасию, Новосибирск, Башкирию, Санкт-Петербург, Москву. В их числе представители региональных и федерального Министерства культуры и главы кинокомиссий.

Продюсеры проехали 400 км по всему Алтаю. Они полюбовались на Бирюзовую Катунь, проехали по Чуйскому тракту и Семинскому перевалу.

Также посетили места, где снимался сериал «Перевал Дятлова», лента «Болевой порог», фильмы «Бансу» Павла Костомарова и «Бешенство» Дмитрия Дьяченко

Деловая часть прошла в Белокурихе. Экспертное сообщество обсудило, какие возможности для кинопроизводства есть в регионе. Прошли круглые столы и показы фильмов, снятых при поддержке ФПРК, а также лауреатов кинофестиваля Short Film Days.

Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров рассказал о мерах по развитию кино на Алтае. По его подсчетам, объем рибейтов (возврата средств за съемки) в 2023 году составит 10 млн рублей, ставка возврата — до 30%.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость