13 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Звезды телешоу, снос ЦУМа и только и разговоров, что о трамвае. Что произошло на Алтае 13 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ СМИ и общественность бурно обсуждают «Гранит» — первый в истории трамвай, который спроектировали и собрали в Барнауле. Предварительно известно, что он выйдет на линию через 1,5 месяца.

◆ Молодые алтайские ученые разработали первую в мире аэропонную установку для выращивания микрозелени в квартире. И взяли первое место на Всероссийском конкурсе.

◆ У барнаульского ЦУМа начали разбирать фасад. Одновременно с этим рядом снесли здание кофейни.

◆ Стало известно, кто из актеров, спортсменов, блогеров и телеведущих будет участвовать в новом сезоне шоу «Последний герой», который снимают на берегу Телецкого озера.

◆ Проектом реконструкции Сереброплавильного завода в Барнауле теперь занимается петербургское бюро «Люди Архитектс» — бизнесмен Евгений Ракшин выбрал их, как одну из лучших команд страны. Посмотрите, что они уже сделали.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Спектакль «Светлые люди»
Премьера «Фантазеры»
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость