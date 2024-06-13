Звезды телешоу, снос ЦУМа и только и разговоров, что о трамвае. Что произошло на Алтае 13 июня

◆ СМИ и общественность бурно обсуждают «Гранит» — первый в истории трамвай, который спроектировали и собрали в Барнауле. Предварительно известно, что он выйдет на линию через 1,5 месяца.
◆ Молодые алтайские ученые разработали первую в мире аэропонную установку для выращивания микрозелени в квартире. И взяли первое место на Всероссийском конкурсе.
◆ У барнаульского ЦУМа начали разбирать фасад. Одновременно с этим рядом снесли здание кофейни.
◆ Стало известно, кто из актеров, спортсменов, блогеров и телеведущих будет участвовать в новом сезоне шоу «Последний герой», который снимают на берегу Телецкого озера.
◆ Проектом реконструкции Сереброплавильного завода в Барнауле теперь занимается петербургское бюро «Люди Архитектс» — бизнесмен Евгений Ракшин выбрал их, как одну из лучших команд страны. Посмотрите, что они уже сделали.
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