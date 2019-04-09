Звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Лириды

В апреле 2019 жители России смогут увидеть звездопад. Метеорный поток Лириды станет ярче: если повезет с погодой, за час можно будет увидеть до 20 метеоров. Рассказываем, когда и как увидеть звездопад во всей красе.

Звездопад 2019: что такое метеорный поток Лириды

Лириды — метеорный поток, который можно наблюдать в апреле. Его назвали так, потом что кажется, что звезды «падают» из созвездия Лиры.

Метеорный поток Лириды будет активен с 16 по 25 апреля и достигнет максимума 22 апреля, сообщили в барнаульском планетарии.

Созвездие Лиры находится в юго-восточной стороне горизонта. Метеорный поток будет видно в предутренние часы.

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Как наблюдать метеорный поток?