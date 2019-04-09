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Жизнь

Звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Лириды

В апреле 2019 жители России смогут увидеть звездопад. Метеорный поток Лириды станет ярче: если повезет с погодой, за час можно будет увидеть до 20 метеоров. Рассказываем, когда и как увидеть звездопад во всей красе.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Звездопад 2019: что такое метеорный поток Лириды

Лириды — метеорный поток, который можно наблюдать в апреле. Его назвали так, потом что кажется, что звезды «падают» из созвездия Лиры.

Метеорный поток Лириды будет активен с 16 по 25 апреля и достигнет максимума 22 апреля, сообщили в барнаульском планетарии.

Созвездие Лиры находится в юго-восточной стороне горизонта. Метеорный поток будет видно в предутренние часы.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Как наблюдать метеорный поток?

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
  • Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света).
  • Нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно.
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.
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