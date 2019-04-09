Звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Лириды

Звездопад 2019: что такое метеорный поток Лириды
Лириды — метеорный поток, который можно наблюдать в апреле. Его назвали так, потом что кажется, что звезды «падают» из созвездия Лиры.
Метеорный поток Лириды будет активен с 16 по 25 апреля и достигнет максимума 22 апреля, сообщили в барнаульском планетарии.
Созвездие Лиры находится в юго-восточной стороне горизонта. Метеорный поток будет видно в предутренние часы.
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ССО
Как наблюдать метеорный поток?
- Метеоры видно невооруженным глазом;
- За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
- Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света).
- Нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
- Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно.
- Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.