Брат Анатолия Банных пропал при странных обстоятельствах

Сергей Розбах. Фото: www.instagram.com/sergeyrozbakh. Сергей Розбах. Фото: www.instagram.com/sergeyrozbakh. Сергей Розбах. Фото: www.instagram.com/sergeyrozbakh. Сергей Розбах. Фото: www.instagram.com/sergeyrozbakh. Сергей Розбах. Фото: www.instagram.com/sergeyrozbakh.

Знакомый бизнесмена сообщил изданию, что ЧП произошло 10 июля. Розбах ехал в Славгород вместе с Сергеем Портнягиным, известный в прошлом как руководитель охранной структуры Анатолия Банных. Сейчас он руководит "Барнаульской сетевой компанией".

Как сообщил источник altapress.ru, Портнягин вез своего партнера знакомиться с биологическими ресурсами озер в степной зоне. При этом, как отмечает источник, раньше Розбах не интересовался этим бизнесом.

Бизнесмены остановились в лесу — в 200 метрах от АЗС неподалеку от Благовещенки. Мужчины поставили раздвижной столик, Портнягин отлучился за едой. Когда он вернулся, то не обнаружил Розбаха. Позже полиция нашла на месте следы волочения и следы протектора от автомобиля.

Портнягин подал заявление о пропаже Розбаха. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили altapress.ru наличие заявление. Сейчас ведется проверка, заявили в ведомстве.

Сергей Розбах — единоутробный брат Анатолия Банных. У них общая мать — Людмила Набатова. Ей принадлежит 40% ФПГ "Сибма" — основного актива бизнес-империи Анатолия Банных.

Анатолий Банных был пассажиром вертолета Robinson-66, который 12 февраля упал в Телецкое озеро. Всех, кто летел в вертолете, официально признали погибшими.

По данным ЕГРЮЛ, сейчас Розбах является совладельцем семи компаний. Так, например, ему принадлежит 50% "Барнаульской сетевой компании".

БСК является владельцем100% долей в компании "Алтайавиа" (уставный капитал 297,5 млн рублей). По данным ЕГРЮЛ, БСК владеет еще и 100% долей компании "Алтай Виладж" (уставный капитал 1 млн рублей). И "Алтайавиа", и "Алтай виладж" зарегистрированы в Республике Алтай.

По данным СМИ, "Алтай Виладж" принадлежала турбаза "Самыш" - та самая, с которой вертолет с Анатолием Банных на борту совершил свой последний рейс. Вертолет же принадлежал компании "Алтайавиа".

БСК не только приобретает новые активы или учреждает непрофильные компании. Она является (или являлась) арендатором лесных участков в Республике Алтай.

По данным Тайги.инфо, вся бизнес-империя Анатолия Банных после падения вертолета осталась у Розбаха и Портнягина. В том числе, финансово-промышленная группа"Сибма". Сергею Розбаху, по данным "Контур-Фокус", помимо БСК, принадлежат несколько московских компаний, занимающихся недвижимостью. Кроме того, в подмосковной деревне Подпорино он и еще 13 человек учредили ТСН "Лесное". Среди них бывший мэр Барнаула Владимир Колганов и мать известного приморского политтехнолога Ильи Спокойнова (Митькина) Светлана. Митькина задержали в феврале в Горном Алтае во время операции по поиску Анатолия Банных.