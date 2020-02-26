Алтайский Союз писателей выбрал себе нового руководителя

Алтайская краевая организация Союза писателей России выбрала нового ответственного секретаря. Им стала писательница, основатель литературного агентства «Нео-Лит» Анна Самойлова. Прежний руководитель, Анатолий Кириллин, досрочно сложил с себя полномочия.

Выборы прошли на внеочередном собрании. Кандидатов было двое: писатель Владимир Шнайдер и Анна Самойлова.

Новый секретарь рассказала altapress.ru, что планов на будущее у нее много.

Я, собственно, и согласилась на эту должность, потому что могу многое сделать для писательской. Опыт с литературным агентством «Нео-Лит» у меня есть, я умею в отсутствии финансирования организовывать литературный процесс. Первое, чем я начала заниматься — это помещение для писательской организации, Министерство культуры Алтайского края обещало помочь в этом вопросе", — поделилась Самойлова.

Также писательница начала внедрять современные технологии для оперативной коммуникации: создала общий чат WhatsApp, организовала профессиональную рассылку.

«Я планирую организовать обсуждение произведений членов Союза писателей России, читательские конференции и ещё много чего. У меня серьёзная программа», — заявила новый секретарь.

Напомним, что прежний руководитель Анатолий Кириллин занимал руководящий пост с 2012 года.