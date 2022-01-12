Барнаульские артисты покажут спектакль о грузинском художнике на известных площадках Москвы

В Москве покажут спектакль «Праздник одиночества» о жизни и творчестве грузинского художника Нико Пиросмани. Сыграют его два барнаульских артиста — Сергей Лебедев (который также выступил в роли режиссера) и Галина Блинова.

Постановку, которая входит в постоянный репертуар барнаульской театральной площадки «Спичка», покажут на трех площадках в Москве — Центре искусств, музее Высоцкого и Театр.doc.

Показы пройдут 16, 18 и 19 января.

Какую историю расскажут москвичам

«Праздник одиночества» — это пьеса советского писателя, поэта и драматурга Владимира Коростелева, которого прежде всего знают как сценариста и автора песен таких популярных мультфильмов и фильмов, как «Чиполлино», «Вовка в Тридевятом царстве», «Айболит-66», «Тайна Снежной королевы» и других.

В своей пьесе он поднимает совсем не детскую историю творчества и одиночества знаменитого грузинского художника-наивиста Нико Пиросмани.

Спектакль «Праздник одиночества» Театральная площадка «Спичка»

Пиросмани прожил безвестную жизнь, полную невзгод и лишений, однако это не помешало ему создать тысячи прекрасных полотен, ставших культурным достоянием страны уже после смерти автора.

В спектакле барнаульских артистов герои картин Пиросмани «оживают» в виде героев-кукол, сошедших с картин художника.

«Эй, Нико, зачем в красной рубахе меня нарисовал? Стою над речкой, как костер, на котором сейчас рыбу жарить будут!», «У меня — ножки! А ты натянул на них голландские чулки. А они толстят! В жизни не носила голландских чулок. Теперь стою на двух полосатых тумбах!», — недовольно кричат они Пиросмани.

Художник порой и сам не может объяснить, почему и зачем он изобразил тем или иным образом. Он чувствует, но как найти того, кто поймет и разделит твои мысли и чувства?

И вот Пиросмани решается совершить «паломничество» в Москву, где живут много других творцов. А один из них написал «Купание красного коня» — уж он точно должен объяснить, почему грузинского автора так тянет к ярким краскам.

Спектакль «Праздник одиночества» Театральная площадка «Спичка»

От него Нико узнал, что значат слова «натюрморт» и «перспектива», но понял, что значения этих слов не могут отобразить и доли того, что он пишет на своих полотнах.

Возвращаясь на поезде домой, в свою маленькую коморку под лестницей, он признается Ие (то ли возлюбленной, то ли ангелу-хранителю), что он «пришит к земле осенним дождем» и этому рад.

Притча-картина

Режиссер Сергей Лебедев рассказал, что его «Праздник одиночества» — это не спектакль, а картина.

«Один человек, который смотрел спектакль, заметил, что мизансцены линейные и плоские, картинка статичная — да это картина и есть. Тем более если мы рассказываем про бедного художника — это должен быть бедный театр», — объяснил он.

Спектакль «Праздник одиночества» Театральная площадка «Спичка»

На сцене действительно все очень скромно — только стол, покрытый узорчатыми тканями и зарытыми в них куклами да бутылка из-под вина. Но эту мизансценическую простоту тоже можно счесть за театральный наивизм, в котором все держится только на игре актеров.

Через их интонации, пения, шептания зрители убаюкиваются и погружаются то ли в сон, то ли в морок — а во сне, как все знают, чего только не привидится.

Пронизанная грустью притча все же способна оставить у чуткого зрителя теплые чувства — словно он посетил выставку того самого художника, о котором поется в песне «Миллион алых роз».