Барнаул -19°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Барнаульские артисты покажут спектакль о грузинском художнике на известных площадках Москвы

В Москве покажут спектакль «Праздник одиночества» о жизни и творчестве грузинского художника Нико Пиросмани. Сыграют его два барнаульских артиста — Сергей Лебедев (который также выступил в роли режиссера) и Галина Блинова.

Спектакль "Праздник одиночества"
Спектакль "Праздник одиночества"
Театральная площадка "Спичка"

Постановку, которая входит в постоянный репертуар барнаульской театральной площадки «Спичка», покажут на трех площадках в Москве — Центре искусств, музее Высоцкого и Театр.doc.

Показы пройдут 16, 18 и 19 января.

Какую историю расскажут москвичам

«Праздник одиночества» — это пьеса советского писателя, поэта и драматурга Владимира Коростелева, которого прежде всего знают как сценариста и автора песен таких популярных мультфильмов и фильмов, как «Чиполлино», «Вовка в Тридевятом царстве», «Айболит-66», «Тайна Снежной королевы» и других.

В своей пьесе он поднимает совсем не детскую историю творчества и одиночества знаменитого грузинского художника-наивиста Нико Пиросмани.

Спектакль &quot;Праздник одиночества&quot;
Спектакль «Праздник одиночества»
Театральная площадка «Спичка»

Пиросмани прожил безвестную жизнь, полную невзгод и лишений, однако это не помешало ему создать тысячи прекрасных полотен, ставших культурным достоянием страны уже после смерти автора.

В спектакле барнаульских артистов герои картин Пиросмани «оживают» в виде героев-кукол, сошедших с картин художника.

«Эй, Нико, зачем в красной рубахе меня нарисовал? Стою над речкой, как костер, на котором сейчас рыбу жарить будут!», «У меня — ножки! А ты натянул на них голландские чулки. А они толстят! В жизни не носила голландских чулок. Теперь стою на двух полосатых тумбах!», — недовольно кричат они Пиросмани.

Художник порой и сам не может объяснить, почему и зачем он изобразил тем или иным образом. Он чувствует, но как найти того, кто поймет и разделит твои мысли и чувства?

И вот Пиросмани решается совершить «паломничество» в Москву, где живут много других творцов. А один из них написал «Купание красного коня» — уж он точно должен объяснить, почему грузинского автора так тянет к ярким краскам.

Спектакль &quot;Праздник одиночества&quot;
Спектакль «Праздник одиночества»
Театральная площадка «Спичка»

От него Нико узнал, что значат слова «натюрморт» и «перспектива», но понял, что значения этих слов не могут отобразить и доли того, что он пишет на своих полотнах.

Возвращаясь на поезде домой, в свою маленькую коморку под лестницей, он признается Ие (то ли возлюбленной, то ли ангелу-хранителю), что он «пришит к земле осенним дождем» и этому рад.

Притча-картина

Режиссер Сергей Лебедев рассказал, что его «Праздник одиночества» — это не спектакль, а картина.

«Один человек, который смотрел спектакль, заметил, что мизансцены линейные и плоские, картинка статичная — да это картина и есть. Тем более если мы рассказываем про бедного художника — это должен быть бедный театр», — объяснил он.

Спектакль &quot;Праздник одиночества&quot;
Спектакль «Праздник одиночества»
Театральная площадка «Спичка»

На сцене действительно все очень скромно — только стол, покрытый узорчатыми тканями и зарытыми в них куклами да бутылка из-под вина. Но эту мизансценическую простоту тоже можно счесть за театральный наивизм, в котором все держится только на игре актеров.

Через их интонации, пения, шептания зрители убаюкиваются и погружаются то ли в сон, то ли в морок — а во сне, как все знают, чего только не привидится.

Пронизанная грустью притча все же способна оставить у чуткого зрителя теплые чувства — словно он посетил выставку того самого художника, о котором поется в песне «Миллион алых роз».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене