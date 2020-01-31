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Барнаульский приют «Ласка» проведет гонки лыжников на собаках

2 февраля на барнаульском ипподроме в шестой раз пройдут любительские гонки лыжников на собаках «След-2020».

Кто быстрее буксирует лыжника – лошадь, собаки или мотоцикл: выясняли на любительских соревнованиях по скиджорингу в Барнауле.
Кто быстрее буксирует лыжника – лошадь, собаки или мотоцикл: выясняли на любительских соревнованиях по скиджорингу в Барнауле.
Алена Зайковская

Задача участников — пройти трассу на лыжах или нартах со своими питомцами.

«В последнее время все популярнее становятся ездовые кинологические виды спорта. Причем многие ошибочно думают, что для этого спортивного досуга подходят только специальные породы собак. Но хвостатые участники любительских соревнований „След“ доказывают обратное — для катания не важна порода. Вы не представляете, как радуются приютовские собачки, когда ученики кинологического класса занимаются с ними ездовым спортом», — отметили организаторы соревнований.

Все желающие могут не только принять участие в соревнованиях, но и просто поболеть за участников или пофотографироваться с четвероногими.

Программа соревнований:

  • 10:00−11:20 — регистрация участников соревнований, ветконтроль собак;
  • 11:20 — построение участников и открытие соревнований;
  • 11:30 — начало соревнований:
  • 15:30 — подведение итогов, развлекательная программа, показательные выступления;
  • 16:00 — церемония награждения, закрытие соревнований.

    После награждения все смогут попробовать свои силы в роли скиджеров и каюров.

Заявки для участия в заездах принимаются до 31 января по электронному адресу laska@priuti.ru, по телефону 8 909−501−2579 или в группе http://vk.com/sled22.

Вход — свободный.

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