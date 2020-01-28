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В Барнауле открылась выставка картин неслышащих художников

В Барнауле открылась выставка «Палитра тишины». Это совместный проект компании «Лавка добра» и управления по культуре.

«Палитра Тишины» - совместный проект компании «Лавка Добра».
«Палитра Тишины» - совместный проект компании «Лавка Добра».
Анна Зайкова.

В течение нескольких месяцев слабослышащие люди — взрослые и дети — брали уроки живописи у профессиональных мастеров. Общались они через сурдопереводчика.

Некоторые добились значительных успехов — их картины, написанные маслом, теперь будут украшать тиражную продукцию. Футболки, кепки, сумки-авоськи, футляры для очков, клатчи и другие вещи с иллюстрациями слабослышащих художников можно приобрести в «Лавке добра».

Сейчас работы проекта «Палитра тишины» собраны на выставке в арт-галерее «Бандероль» (ул. Пролетарская, 139). Увидеть их можно до 26 февраля.

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