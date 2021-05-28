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Барнаульский театр «Спичка» закроет сезон легендарной советской классикой

Театральное пространство «Спичка» (ул. Ползунова, 37) закроет сезон спектаклем «Пять вечеров» по знаменитой пьесе советского драматурга Александра Володина.

Спектакль "Пять вечеров" на театральной площадке "Спичка"
Спектакль "Пять вечеров" на театральной площадке "Спичка"
vk.com/spichka_barnaul

Это история о переплетении двух судеб — Тамары, трудолюбивой работницы цеха, и Ильина, представляющегося главным инженером на заводе.

Когда-то война разлучила их, но теперь их жизни неожиданным образом снова пересекаются. Однако сперва им предстоит пройти непростой путь, чтобы наконец обрести друг друга, собственное счастье и позабытую любовь. Путь — длинною в пять вечеров.

В спектакле участвуют студенты института культуры, курса Михаила Тумашова.

«В своём спектакле Михаил Тумашов относится к ушедшей эпохе с особым трепетом. Он создаёт атмосферу, наполненную лирикой, мелодикой, буквально свежим воздухом, а актёры, благодаря необычным декорациям будто парят над сценой и зрительным залом. В спектакле звучат стихи Ольги Берггольц, а также присутствует таинственный персонаж Звезда, который, кажется, уже присутствует между строк у автора, но только в этой постановке воплощается в полноценный образ», — рассказали о постановке в «Спичке».

Посмотреть трогательную историю можно будет 30 мая в 18:00. Цена билета — 150−350 рублей.

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