Барнаульский театр «Спичка» закроет сезон легендарной советской классикой

Это история о переплетении двух судеб — Тамары, трудолюбивой работницы цеха, и Ильина, представляющегося главным инженером на заводе.

Когда-то война разлучила их, но теперь их жизни неожиданным образом снова пересекаются. Однако сперва им предстоит пройти непростой путь, чтобы наконец обрести друг друга, собственное счастье и позабытую любовь. Путь — длинною в пять вечеров.

В спектакле участвуют студенты института культуры, курса Михаила Тумашова.

«В своём спектакле Михаил Тумашов относится к ушедшей эпохе с особым трепетом. Он создаёт атмосферу, наполненную лирикой, мелодикой, буквально свежим воздухом, а актёры, благодаря необычным декорациям будто парят над сценой и зрительным залом. В спектакле звучат стихи Ольги Берггольц, а также присутствует таинственный персонаж Звезда, который, кажется, уже присутствует между строк у автора, но только в этой постановке воплощается в полноценный образ», — рассказали о постановке в «Спичке».

Посмотреть трогательную историю можно будет 30 мая в 18:00. Цена билета — 150−350 рублей.