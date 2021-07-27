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Барнаульцам покажут провокационный спектакль мужа Собчак по «Бесам» Достоевского

В Барнауле в кинотеатре «Галактика» пройдет показ спектакля «Бесы Достоевского» режиссера Константина Богомолова по проекту «Золотая маска» в кино".

Спектакль "Бесы Достоевского", режиссер Константин Богомолов
Спектакль "Бесы Достоевского", режиссер Константин Богомолов
vk.com/theatrehd

Зрителям обещают не простое режиссерское прочтение, а скорее «результат полемического диалога с автором».

В постановке Богомолов соединил самые разные театральные жанры, выстроив сложносочиненное действие. Сам режиссер уверен, что «Бесы» — это и детектив, и мелодрама, и исследование о границах, кризисе человеческих ценностей и гуманизма.

В спектакле задействован не только текст Достоевского, но и самого режиссера, который дополнил темы автора новыми смыслами.

«"Бесы Достоевского» — новый спектакль Константина Богомолова и далеко не первый его подход к прозе Достоевского, чье творчество, как кажется, интересует и волнует режиссера больше всего. Спектакль, как и всегда у Богомолова — даже не интерпретация, а совершенно свое произведение, результат полемического диалога с великим писателем", — говорят о постановке прокатчики.

Увидеть спектакль можно будет 27 июля в 19:00. Цена билета — 450−500 рублей.

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