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Барнаульцев приглашают на открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу

13 марта в Барнауле в спортивном клубе «Темп» пройдет открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Барнаульцев приглашают посмотреть на красивых и мощных участников и поболеть за своих.

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу - 2021.
Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу - 2021.
фото предоставлено Федерацией бодибилдинга АК

Как сообщают организаторы, в этом году участие примут более 100 лучших спортсменов сибирского региона.

В этом году будет представлено 19 категорий спортсменов, среди которых будут 2 парные — это смешанные пары и фит-пары, а также новые категории — артистический фитнес и велнесс-фитнес.

«Эффектные рельефные руки, накаченный торс, загорелое тело и шикарно блистающие в свете софитов соревновательные костюмы — всё это можно увидеть на Чемпионате Алтайского Края по бодибилдингу», — говорят они.

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу - 2021.
Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу — 2021.
фото предоставлено Федерацией бодибилдинга АК

Выбирать победителей будут профессиональные судьи, среди которых будут обладатели всероссийской категории. Главным судьей чемпионата вновь выступит Президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес клубов «Hardcore Gum» Денис Капустин.

Начало чемпионата в 17:00. Билеты можно приобрести по адресам:

  • Геблера 33б, «HARDCORE GYM»
  • Балтийская 42а, «HARDCORE GYM»
  • Проспект Энергетиков 4, Клуб физической культуры «РЕКОРД»
  • Жасминная 3 (Карандин-Арена Динамо), «DINAMO FIT»

Более подробную информацию можно найти в официальной группе Федерации бодибилдинга Алтайского края ВКонтакте и Instagram.

Организаторы «Открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу» — Министерство спорта Алтайского края и РОО «Федерация бодибилдинга Алтайского края».

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