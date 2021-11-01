Барнаульцев зовут поиграть в «пузеля» и посмотреть настоящее скифское золото

В выставочном зале на Ползунова, 39 в 14:00 и 18:00 пройдут экскурсии по выставке «Золото донских степей», которую привез Ростовский областной музей краеведения (подробнее об этом «Афиша» писала здесь).

Также в 16:00 кандидат исторических наук Артур Кунгуров прочтет лекцию «Алтай в скифское время». Слушатели лекции узнают, какие племена жили на территории Алтая в VIII− I вв. до н.э. и в чем были схожи все кочевники раннего железного века, сообщает региональный Минкульт.

Для детей в 16:00 пройдет интерактивная программа, на которой их познакомят с былинными богатырями, древнерусскими дружинниками и великими полководцами. В 17:00 сотрудники музея расскажут о том, как возникли названия предметов вооружения в СССР.

На другой площадке краеведческого музея на пр. Красноармейском, 28 пройдут программы, посвященные истории купечества на Алтае. Посетители через историю семьи Зубовых смогут узнать больше о Барнауле начала XX века.

Сотрудники музея предложат решить словесные шарады, сыграть в популярную некогда игру «пузеля» и проверить эрудицию в рамках викторины «Узнай Алтай».