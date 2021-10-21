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Барнаульцы смогут посмотреть на «удаленке» новосибирский спектакль Золотаря

22 октября на портале culture.ru пройдет онлайн-показ премьерного спектакля «Достоевский. Невозможное чудо» новосибирского театра «Красный факел». Режиссером постановки выступил бывший главный режиссер алтайской драмы (сейчас — главреж Ульяновского театра драмы) Владимир Золотарь.

Режиссер Владимир Золотарь вернулся в Барнаул
Режиссер Владимир Золотарь вернулся в Барнаул
Дмитрий Лямзин

Спектакль был поставлен в преддверии 200-летия со дня рождения Федора Достоевского.

Пьесу для постановки написал Алексей Куралех — материал основан дневниках второй жены и преданной помощницы Достоевского — Анны Сниткиной.

В «Красном факеле» рассказали, что зрителям предложат «взглянуть на биографию писателя с непривычного ракурса».

«Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жизни с гением и жертвенной любви. Ведь быть женой великого творца — это не только гордиться, но и терпеть, не только восторгаться, но и страдать, не только вдохновлять, но и спасать. И еще сотни разных „но“ — которые, однако, не в силах перечеркнуть абсолютное, всепрощающее, поистине искупительное чувство», — говорится в анонсе.

Трансляция состоится на сайте портала здесь. Начало — в 18:30.

Напомним, что Владимир Золотарь в марте 2021 года, к 100-летнему юбилею алтайской драмы, представил спектакль по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка «Холодно и горячо, или идея господина Дома».

Интервью режиссера altapress.ru можно почитать здесь.

В ноябре в барнаульском «Крепостном театре» представят постановку по мотивам пьесы-экскурсии драматурга и арт-критика Вадима Климова «Достоевский проездом. Барнаул 1857−2021 год».

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