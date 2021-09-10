Барнаул 18°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Делать добро — просто. Барнаульцам в День города расскажут, как стать куратором приюта для животных

11 сентября в Барнауле на ул. Мало-Тобольской местные активисту проведут акцию «За живое» в поддержку приюта «Бусинка».

Пес, приют
Пес, приют
СС0

Барнаульцев познакомят с несколькими собаками и кошками, которые ищут дом и любящих хозяев.

Также любой желающий сможет записаться в кураторы животного. Куратор — это человек, который не забирает питомца из приюта, а ежемесячно, на постоянной основе спонсирует его до момента, пока пес или кот не обретет новый дом.

«Вы сможете навещать, кормить и даже дать ему имя. Каждый куратор получит именной сертификат с фото своего питомца и сумку-шоппер в подарок», — рассказали в паблике napulse.tv.

Сделать доброе дело можно будет, купив кофе, сахарную вату или крио-мороженое — вырученные средства переведут на счет приюта.

Акция будет проходить с 11:00 до 15:00.

Частный приют «Бусинка» стал широко известен после того, как его волонтеры спасли из гудрона пса. Спасенную собаку так и назвали — Гудроша.

Сейчас он содержит более 450 собак и кошек. Многие животные попадают в приют в тяжелом состоянии — их лечат, реабилитируют, а затем пристраивают в добрые руки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене