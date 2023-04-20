Духовой оркестр приглашает барнаульцев на празднование Дня Победы

В программе прозвучат песни военных лет, песни о войне и марши.
Впервые в концерте поучаствует Военный оркестр 35-ой Краснознамённой Орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии. Дирижером выступит старший лейтенант Максим Романов.
В программе также примет участие барнаульский детский хор. В роли ведущего перед публикой предстанет Алексей Соколов.
Концерт начнется 4 мая в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш» (пр-т Ленина, 147).
Билет можно приобрести по Пушкинской карте.
Справки по телефону: 35−80−66.