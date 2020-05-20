Еда в Сети. Пять интересных кулинарных YouTube-каналов для вкусной самоизоляции

Доставку пиццы или роллов никто не отменял, и всегда можно «схомячить» бутерброд с колбасой. Но сейчас стоит отложить избитые рецепты. Времени много, и есть возможность научиться готовить не хуже Джейми Оливера или Гордона Рамзи. «Афиша» нашла пять YouTube-каналов, которые откроют все радости кулинарии даже для тех, кто и яичницу не может пожарить.

Олег Григорьев называет себя «славный друже Обломов». У него больше 4 млн подписчиков. Он выкладывает свои видеорецепты любой тематики — от мяса до десертов.

Его любят за необычные блюда. Например, торты из мяса или бургеры с татухой. Помимо мастер-классов на канале есть очень смешные обзоры продуктов и сервисов доставки еды.

Подписчиков подкупают простота и юмор. Канал особенно понравится мужчинам, которые только-только учатся готовить. И, конечно, женщинам, которых вдохновляет образ мужчины на кухне.

Бургер. Еда. СС0

Здесь можно найти самые необычные рецепты. Например, майонезный чай. А также многочисленные видео из серии «Люди пробуют»: убойные шоты, тропические фрукты, продукты из СССР, хипстерские десерты.

Есть много лайфхаков: как почистить арбуз или порезать манго. Канал можно смотреть и, даже ничего не готовя, просто наслаждаться магией кулинарии.

Новогодний стол. Еда. СС0

Алексей «Грилькофф» — блогер из Ленинградской области, специализирующийся на приготовлении блюд в гриле и на мангале. Зимой готовит в основном в духовке. Выпускает интересные обзоры продуктов по аналогии с телевизионной «Контрольной закупкой».

Это самый что ни на есть мужской вариант кулинарии: много мяса и рецептов в стиле «перемешай, засыпь сыром и запеки».

Есть отдельная передача про горячительные напитки с соответствующим рейтингом. Да, Грильков — любитель выпить и рассказать об этом.

Фестиваль фермерской еды «Свое» в Барнауле Ирина Пергаева

Бабушка Эмма — бывшая школьная учительница. Всю жизнь она преподавала детям физику и собирала кулинарные рецепты. В итоге Эмма поступила в Кулинарный институт Америки (CIA) и, получив диплом, начала работать в нью-йоркских ресторанах. А в 2011 году появилась на YouTube.

Здесь потрясающая коллекция блюд из разных кухонь мира. Но сразу понятно, что, как и любая бабушка, Эмма больше всего любит выпечку. Поэтому ее канал — рай для сладкоежек. Можно научиться готовить классику жанра — торты «Пломбир», «Наполеон», «Мишка» или медовик. Есть много затейливого печенья и рулетов. И, конечно, пирожки.

Такая разная еда placepic.ru

Илья Лазерсон — известный повар. Сейчас работает в Санкт-Петербурге, проводит кулинарные мастер-классы. Много лет работал на ТВ, вел несколько кулинарных передач, теперь обосновался на собственном канале.

Повар работает в тандеме с ведущим, который комментирует процесс готовки. Контент здесь специфический, блюда подбираются уж очень оригинальные. Это не массовая кулинария.

Лазерсон — суровый профессионал, любит пошутить, иногда на грани. И некоторых зрителей может раздражать поведение в духе «учись, дурень!».