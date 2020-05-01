Барнаул 1 мая 15°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Названы самые провальные фильмы Голливуда в 2019 году

В режиме самоизоляции американские кинокритики подсчитали, какие именно фильмы прошлого года принесли кинокомпаниям Голливуда колоссальные убытки. Группа лидеров выглядит так.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

Худший результат показал фильм «Люди Икс. Темный Феникс». Убытки от него составили 122 млн долларов, даже не смотря на то, что в прокате картина собрала около 250 млн.

Также в число наиболее убыточных проектов прошлого года попал мультфильм «Потерянное звено» с ХьюДжекманом в главной роли героя-исследователя.

Не порадовал поклонников и Уилл Смит, который провалился с фильмом «Гемини» в прокате.

И наконец, фантастический мюзикл «Кошки» также не покрыл и десятой части затрат на его создание, полностью разочаровав поклонников этого жанра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка