Названы самые провальные фильмы Голливуда в 2019 году

Худший результат показал фильм «Люди Икс. Темный Феникс». Убытки от него составили 122 млн долларов, даже не смотря на то, что в прокате картина собрала около 250 млн.
Также в число наиболее убыточных проектов прошлого года попал мультфильм «Потерянное звено» с ХьюДжекманом в главной роли героя-исследователя.
Не порадовал поклонников и Уилл Смит, который провалился с фильмом «Гемини» в прокате.
И наконец, фантастический мюзикл «Кошки» также не покрыл и десятой части затрат на его создание, полностью разочаровав поклонников этого жанра.