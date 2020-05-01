Названы самые провальные фильмы Голливуда в 2019 году

В режиме самоизоляции американские кинокритики подсчитали, какие именно фильмы прошлого года принесли кинокомпаниям Голливуда колоссальные убытки. Группа лидеров выглядит так.

Худший результат показал фильм «Люди Икс. Темный Феникс». Убытки от него составили 122 млн долларов, даже не смотря на то, что в прокате картина собрала около 250 млн.

Также в число наиболее убыточных проектов прошлого года попал мультфильм «Потерянное звено» с ХьюДжекманом в главной роли героя-исследователя.

Не порадовал поклонников и Уилл Смит, который провалился с фильмом «Гемини» в прокате.

И наконец, фантастический мюзикл «Кошки» также не покрыл и десятой части затрат на его создание, полностью разочаровав поклонников этого жанра.