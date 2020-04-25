Юная актриса из России подписала крупный контракт с Голливудом

10-летняя российская «звездочка» кино Марта Тимофеева прошла пробы и подписала большой контракт с Голливудом, пишет «Российская газета». Ранее девочка снималась в таких фильмах, как «Гоголь», «Союз спасения», «Сестренка».

В Америке Марта будет играть одну из главных ролей в фильме «Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society), который, после окончания пандемии коронавируса, начнут снимать по одноименному книжному бестселлеру 2007 года Трентон Ли Стюарт.

По содержанию приключенческого романа дети со всего мира откликаются на необычное объявление в газете. Их тестируют и выясняется, что сложнейшую проверку прошли четверо: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Для выполнения особо важного задания их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт.

Марта Тимофеева сыграет роль девочки по имени Константс Контрейр. Она выиграла это право в конкуренции с десятками соискательниц со всей планеты.