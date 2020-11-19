«Ели мясо мужики»: в Барнауле выступит трибьют «Короля и шута»

Музыканты исполнят лучшие хиты группы «Король и шут».

«Поедим мясо с мужиками, прольём волшебный эликсир и спасём деда от волков, чья телега на бок перевернулась. Окунись с нами в сказку, как 20 лет назад!», — написали они.

Зрителям обещают полноценный двухчасовой концерт с тремя отделениями.

«Легенды не умирают, они навсегда отчеканены в истории, они остаются жить вместе с нами. А мы, в свою очередь, помним эти песни, каждый год погружаясь в атмосферу единства и драйва, которой так сильно не хватает в наше время», — говорят музыканты.

Начало в 17:00. Билеты стоят 200 рублей, в день концерта — 300 рублей.