Барнаул -12°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

«Ели мясо мужики»: в Барнауле выступит трибьют «Короля и шута»

В барнаульском баре HAIRY LEMON PUB (ул. Лазурная, 13) выступит трибьют-группа из Новосибирска «Паника в селе».

Король и шут
Король и шут
https://vk.com/korolishut_brn2020

Музыканты исполнят лучшие хиты группы «Король и шут».

«Поедим мясо с мужиками, прольём волшебный эликсир и спасём деда от волков, чья телега на бок перевернулась. Окунись с нами в сказку, как 20 лет назад!», — написали они.

Зрителям обещают полноценный двухчасовой концерт с тремя отделениями.

«Легенды не умирают, они навсегда отчеканены в истории, они остаются жить вместе с нами. А мы, в свою очередь, помним эти песни, каждый год погружаясь в атмосферу единства и драйва, которой так сильно не хватает в наше время», — говорят музыканты.

Начало в 17:00. Билеты стоят 200 рублей, в день концерта — 300 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка