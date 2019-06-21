Евгений Дятлов и Алена Свиридова дадут бесплатные концерты в Барнауле и Косихе

21 июня на Алтае открываются Рождественские чтения, посвященные памяти известного поэта Роберта Рождественского. Праздничные мероприятия пройдут в Барнауле и Косихе.

В 15:00 в ГМИЛИКА состоится официальное открытие Литературного фестиваля. В нем примет участие Татьяна Рождественская, жена младшего брата Роберта Рождественского. В музее презентуют новые издания — книгу журналиста Виктора Кирюшина и сборник стихов Роберта Рождественского из его поэтической серии.

Вечером, в 18:30, на открытой площадке перед краевым театром драмы имени Шукшина пройдет бесплатный концерт «Вдруг на бегу остановиться…». Перед зрителями выступят артисты Евгений Дятлов и Алена Свиридова, а также вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирск) и симфонический оркестр филармонии Алтайского края.

22 июня фестиваль продолжится в Косихе, родном селе известного поэта. Утром всех гостей ждут на экскурсии по Мемориальному музею и библиотеке имени Роберта Рождественского. На Яру любви пройдут песенный и поэтический фестивали, будет работать интерактивная литературная площадка. Также впервые состоится выставка пленэрных этюдов алтайских художников «Малая планета 5360 Рождественский».

А вечером Рождественские чтения закроют большим праздничным концертом с участием приглашенных московских звезд.