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Фестиваль Михаила Евдокимова коронавирус разделил на август и декабрь

ХII Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» в 2020 году пройдет в два этапа и в двух форматах: онлайн и оффлайн.

Фестиваль им. М. Евдокимова в Верх-Обском.
Фестиваль им. М. Евдокимова в Верх-Обском.
altairegion22.ru

В августе заочно проведут конкурс рисунков, фестивали детского творчества и народных талантов. Посмотреть работы участников и положение к конкурсам можно здесь.

«На 7 августа запланированы памятные мероприятия в посёлке Верх-Обское Смоленского района. В этот день исполняется 15 лет со дня гибели заслуженного артиста России Михаила Евдокимова. В каком формате они пройдут, станет понятно в конце июля, но о массовом посещении и проведении мероприятий на стадионе речи не идёт», — отметила исполнительный директор фестиваля «Земляки» Наталья Рябцева.

Но на 7 декабря 2020 года на стадионе в селе все-таки запланирован традиционный праздничный концерт. В нем примут участие любительские, профессиональные коллективы и звезды эстрады, сообщает министерство культуры.

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