В сети пройдет Большой фестиваль мультфильмов

Центральная часть программы фестиваля — это блок «Премьеры», куда вошли сборники российских мультфильмов, снятых за последний год.

Также большой интерес вызовет блок «Победители», где собраны зарубежные фильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий.

«Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техникам анимации на „Фабрике мультфильмов“ для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно после регистрации на фестивальном сайте», — рассказали о фестивале его организаторы.