Группа Little Big может не поехать на «Евровидение-2021»

Группа Little Big не сможет автоматически претендовать на звание участника в международном конкурсе «Евровидение-2021». За это право им снова придется побороться, написав новую песню, сообщает РИА «Новости».

Музыканты планируют принять участие во внутреннем отборе на конкурс в 2021 году — для этого они запишут несколько композиций.

«Это же конкурс. Надо подготовиться. Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так. Нужна песня. Мы ее можем записать в ближайшее время. Мы сдадим несколько песен. Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем. Все-таки отбор идет. У нас как такового плана нет, но шанс, что поедем, есть. Песни мы сдавать будем, как там дальше пойдет — непонятно», — рассказал лидер группы Илья Прусикин.

Организаторы песенного конкурса сейчас прорабатывают четыре сценария проведения «Евровидения». Если позволит эпидситуация, его проведут в обычном формате со зрителями. Или же прибегнут к запасному плану и организуют онлайн-трансляцию. Решение о проведении будет принято в начале следующего года.

Напомним, что группа Little Big должна была выступить на конкурсе в мае 2020 года. Но «Евровидение» отменили из-за коронавируса.

Однако их песня, опубликованная на официальном Youtube-канале конкурса, завоевала большую популярность и установила рекорд по просмотрам — клип российских музыкантов посмотрели больше 165 млн раз.

В ролике также снялся уроженец Заринска — танцор Дмитрий Красилов.