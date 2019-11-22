Игры, косплей, апокалипсис: в выходные в Барнауле пройдет фантастический конвент

В воскресенье, 24 ноября в Барнауле состоится фестиваль популярный культуры FAN-Con. Его аудитория — косплееры, любители настольных и компьютерных игр, фанаты фантастических книг, сериалов и комиксов.

По словам организаторов, главная «фишка» проекта — это одновременная работа площадок разной тематики: мастер-классы по настольным играм, турниры для любителей компьютерных игр, соревнования на эрудицию и командную работу, танцевальный конкурс и состязания косплееров.

«На FAN-Con можно будет выполнять различные задания, отвечать на вопросы викторины, — говорится в группе проекта. — Участники, выполняющие квесты, смогут повлиять на главную сюжетную линию. От активности участников и количества выполненных заданий будет зависеть финал»

Фестиваль FAN-Con в Барнауле Дмитрий Семенякин/ ds-foto.ru

Основная аудитория конвента — подростки и молодежь от 14 до 25 лет.

Тема фестиваля в 2019 году — Конец света и Постапокалипсис. «По сюжету, наш ведущий уже много раз спасал мир от грозящих ему опасностей. На фестиваль он пришел за помощью, потому что верит: в каждом из нас есть герой», — рассказали организаторы.