Куда сходить в Барнауле на выходных 23 и 24 ноября

На этой неделе барнаульцев ждут интересные выходные. Можно будет посмотреть эротические короткометражки и спектакль про приключения столетних старух в затерянных лесах. А еще послушать органную музыку, узнать историю алтайской железной дороги и открыть сезон катания на коньках. Подробнее — в обзоре altapress.ru.

Отечественный кинематограф намечает очередной прорыв. Им обещает стать картина «Аванпост» режиссера Егора Баранова («Гоголь», «Фарца», «Саранча»). На Земле произошел какой-то апокалипсис, но что конкретно — не знает никто.

Разобраться придется выжившим героям Петра Федорова, Алексея Чадова и Лукерьи Ильяшенко. Музыку к фильму написал лидер группы Linkin Park Майк Шинода.

Еще один прорыв — дебютный полнометражный фильм «Давай разведемся!» от главного режиссера клипов группы «Ленинград» Анны Пармас. От романтического клипа про лабутены она перешла к трагической, но очень смешной истории про развод.

Здесь также поднимается современная тема, что в 21 веке женщине и без мужа может быть весьма неплохо. В ролях — Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина.

Давай разведемся кино

Поклонники популярного сериала «Аббатство Даунтон» наверняка оценят одноименный полнометражный фильм. По сюжету знакомые по телеверсии герои готовятся принять у себя монаршую особу. Но кто-то из аббатства планирует покушение на него.

Запутанный сюжет придется по вкусу даже тем, кто не видел сериал. В ролях — Мэгги Смит, Мэттью Гуд, Таппенс Мидлтон.

Любителей погорячее будут ждать вечерние сеансы фестиваля короткометражного эротического кино.

В субботу в театре драмы покажут спектакль «Время женщин» по одноименному роману Елены Чижовой, лауреата престижной Букеровской премии.

Это история женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки в питерской коммуналке.

Спектакль «Время женщин» в театре драмы. altdrama.ru.

В воскресенье в театральном пространстве «Спичка» второй и последний раз покажут драмедию «Марьино поле». Оптимистическую сказку о смерти с романтическим финалом поставили студенты института культуры, учащиеся мастерской Михаила Тумашова.

По сюжету три столетние старухи пошли искать погибших на войне мужей. Какие только чудо-юды им не повстречались по пути!

24 ноября в театре кукол покажут историю про сильного, но закомплексованного богатыря Степана Ромашкина. Очень он стесняется своей нежной фамилии при таком мощном телосложении. Но это не мешает ему делает подвиги — один за другим.

Кстати, пьесу про богатыря написал омский актер Дмитрий Войдак — по его произведению «Космический Новый год» сейчас ставят еще один спектакль в театре драмы.

На этих выходные можно будет с головой погрузиться в магию оркестровой музыки. В субботу в концертном зале «Сибирь» сыграют лучшие хиты «ДДТ», «Алисы», «Би-2», «Чайф» и других классиков русского рока.

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В воскресенье в театре драмы с гастролями приедут «Виртуозы Москвы». Их называют лучшим российским камерным оркестром, а их выступления становятся топ-событиями концертного сезона в любом городе.

В этот же день в филармонии впервые пройдет Всероссийский день органа. На самом большом музыкальном инструменте выступит известный алтайский органист Сергей Будкеев.

В художественном музее продолжает работать выставка цифровых репродукций Айвазовского. Все они выполнены в технике «жикле» — когда компьютер очень бережно, сохраняя каждый штрих художника, копирует картину на настоящий холст. Обещают впечатления не хуже, чем от оригинала.

Айвазовский ghmak.ru

В галерее «Республика ИЗО» идет выставка «Слет» с работами мастеров, которые не состоят в Союзе художников России. Всего собрано около 400 самобытных работ 90 художников в возрасте от 35 лет.

В ГМИЛИКА по традиции пройдут программы выходного дня для всей семьи. В субботу здесь научат делать птичек из нитей и квест по мотивам «12 стульев» Ильфа и Петрова. В воскресенье ко Дню матери покажут фильм о творчестве писательницы Марии Халфиной и расскажут, какие блюда готовили наши прапрабабушки.

23 ноября в Барнауле, у парка «Солнечный ветер», открывается первый каток. Аренда коньков — 120 рублей в час. Вход со своими коньками — 70 рублей на весь день. В этот же день пройдет техническое открытие катка в парке «Центральный». Стоимость проката коньков — 90 рублей в час, со своими — 80 рублей без ограничения по времени.

Коньки. СС0

Также в субботу историк Данил Дегтярев проведет бесплатную пешую экскурсию вдоль железной дороги и расскажет историю ее создания. Экскурсия стартует на пл. Победы, 10. Конечная точка — начало ул. Водопроводной. Сбор — в 13:00.