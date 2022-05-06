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Известный барнаульский краевед проведет бесплатную экскурсию 9 мая

9 мая известный барнаульский историк Данил Дегтярев проведет бесплатную экскурсию по городу. Он расскажет, как краевая столица жила в военные годы.

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
Алиса Батурина

Дегтярев уверен, что советские люди были не только мужественными людьми, но и оптимистами.

«В трудные годы индустриализации они разбивали парки, в лихую военную годину ходили туда на танцы, посреди послевоенной разрухи украшали их белоснежными статуями. Они верили, что жизнь сильнее смерти и готовились жить счастливо. Если уж не сами, так хотя бы дети», — пишет краевед в анонсе.

Однако сейчас мало кто знает, где находится Сад железнодорожников или Парк энергетиков. О них и других парках экскурсантам и расскажет историк.

Точка сбора — ДК «Октябрьский» (бульвар 9 Января, 99, микрорайон ВРЗ). Начало в 18:00, продолжительность — 1,5 часа.

Конечная точка — Мемориал Славы на пл. Победы.

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