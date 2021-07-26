Известный историк проведет экскурсию по «Барнаулу художественному»

26 июля историк Данил Дегтярев проведет в Барнауле вечернюю экскурсию, в которой расскажет о городе с художественной точки зрения.

Экскурсия пройдет по проспекту Ленина, который тоже «памятник искусства», отмечают организаторы выставки «Аз.Арт.Сибирь».

«Здесь можно встретить произведения живописи и архитектуры, ценные произведения скульптуры и искусную лепнину. И, конечно же, с проспектом связаны судьбы выдающихся творцов — писателей, художников архитекторов», — говорится в анонсе.

Всех желающих узнать о «Барнауле художественном» будут ждать в 19:00 у выставочного зала музея «Город» (пр. Ленина, 111).

Бесплатная прогулка с историком займет примерно 1,5 часа.