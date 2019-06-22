Куда сходить в Барнауле на выходных 22 и 23 июня

На этих выходных в краевой столице каждый сможет найти себе событие по вкусу. Любители животных — посмотреть собачьи соревнования и новорожденных зверушек в зоопарке, меломаны — послушать песни африканской группы, интеллектуалы — сходить в кино на новый фильм Кантемира Балагова или выставку Алексея Чеканова. Для тех, кому не сидится в жару дома — обзор от altapress.ru.

Байкджоринг «След 2019»

22 июня на барнаульском ипподроме вместо коней оседлают велосипеды, которые к финишной черте будут тянуть собаки. На кинологические соревнования может посмотреть бесплатно любой желающий. Первые старты начнутся в 19:00. Заезды состоятся в 7 категориях, в том числе новой категории скутеринг.

Организаторы приглашают поболеть за четвероногих спортсменов и пообщаться с ними.

Белорусский вокзал

22 июня, в День памяти и скорби, все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране легендарный фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», посвященный подвигу защитников Отечества. В нем снялись знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и другие.

Сеансы состоятся в кинотеатре «Мир». Количество мест ограничено.

«Сон в летнюю ночь» с театром UNO

Для тех, кого мучает бессоница, театр UNO подготовил интерактивную ночь с 22 на 23 число. Полуночники соберутся вместе, будут читать пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь», играть в настольные игры, гулять по ночному городу и релаксировать под расслабляющую музыку.

Цена билета от 250 до 500 рублей. Место сбора участникам раскроют после покупки билета. Все вопросы можно задать по телефону 8−906−946−93−03.

«Папа-фест» в барнаульском зоопарке

23 июня фестиваль для всей семьи устроит барнаульский зоопарк. Все желающие смогут не только поумиляться новорожденным животным, но и поиграть в гигантский футбольный дартс, посоревноваться в настольном хоккее и веселых эстафетах. Также будут работать площадки с мастер-классами. На одной из них можно будет проявить кулинарные способности и приготовить роллы.

Начало в 12:00. Стоимость взрослого билета 250 рублей.

Выставка Алексея Чеканова

В музее «Город» (Льва Толстого, 24) открылась персональная выставка художника Алексея Чеканова.

В 80-х годах прошлого века он входил в группу молодых художников, вокруг которой формировалось новое понимание современного искусства, был участником знаковых выставок творческого объединения «Тихая мансарда».

Сегодня Чеканов — отдельная фигура в изобразительном искусстве Барнаула. Критики отмечают, что у художника удивительно самобытное творческое мышление, непостижимо оригинальное и свободное.

Выставку можно посетить с 10 утра до 18 вечера. Цена билета — от 15 до 35 рублей.

Фильм «Дылда»

В прокат вышел новый фильм от молодого, но уже дважды награжденного в Каннах режиссера Кантемира Балагова. «Дылда» — это история про двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Как обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и внутри тебя руины — этим вопросом задался автор фильма.

Для всех любителей «сложного» кино — поход обязателен!

Читка пьесы Ивана Вырыпаева

23 июня в арт-галерее «Бандероль» прочитают одну из самых популярных пьес Вырыпаева «Солнечная линия». Это история о вселенской любви и о том, что мы можем быть безмерно далеки, когда находимся так близко друг к другу. Читка пройдет в арт-галерее «Бандероль» по

Начало в 18:00. Цена билета — 300 рублей.

Кстати, в Барнаул уже приехали ученики московского режиссера Виктора Рыжакова, который первый открыл тексты Ивана Вырыпаева миру. В краевой столице вместе с артистами Молодежного театра они поставят 6 эскизов по современной драматургии. Увидеть их мы сможем уже на следующей неделе.

Африканская группа в филармонии

23 июня на сцене краевой филармонии выступит экс-солист всемирно известной африканской группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун. Больше 20 лет он играл в Osibisa на гитаре и бас-гитаре, а так же был вокалистом. Осенью прошлого года легендарный музыкант дал 10 концертов в России, покорив своей энергетикой зрителя. В программе вечера афро-джаз, афро-бит, афро-фанк, афро-поп и афро-латинские мелодии.

Начало в 18:00. Цена билета — 350−700 рублей.