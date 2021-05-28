Куда сходить в Барнауле на выходных 29 и 30 мая

Кино
На этой неделе в прокат вышло много фантастических новинок.
В картине «Ассасин. Битва миров» нам расскажут об удивительном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум.
На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом.
В фильме «Хищники» сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки.
Нападение носорога становиться лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи.
Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.
Также в кинотеатре «Галактика» на большом экране можно увидеть легендарный фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном.
Рэндл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед.
МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с существующим положением вещей, а некоторые — даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира. И решается на бунт.
Театр
В театре драмы продолжаются показы спектакля «Интуиция» Константина Хабенского и режиссера Данила Чащина по пьесе Александра Цыпкина.
Билеты на эти показы уже не достать, зато можно приобрести на сентябрьские показы. «Афиша» уже побывала на сдаче спектакля, фоторепортаж можно посмотреть здесь.
С детьми можно посетить театр кукол «Сказка». На выходных там покажут приключения самых разных животных для самых разных возрастов.
Самым маленьким обязательно понравится «Бука» и «Кто сидит в пруду», а деткам от четырех-пяти лет — спектакль «Не ежик».
В «Крепостном театре» 29 мая покажут комедию «Коммуна «Любовь».
Студенты Абрам и Василий — друзья и соседи в общежитии, женятся на своих возлюбленных Тоне и Людмиле. В маленькой тесной комнатушке и двоим места недостаточно, не говоря уже о четверых, таких разных и людях.
Совместный быт не даётся молодежи просто так. Вскоре герои начинают сомневаться: а правильный ли выбор они сделали? И наступает время решить вопросы в построении любви. Начало спектакля в 19:00. Цена билета — 300−500 рублей.
Выставки
В ГМИЛИКА обновили постоянную экспозицию «Алтай в отечественном киноискусстве». Начинается она теперь с открытой киноаппаратной в которой можно увидеть, как работали киномеханики в эпоху аналоговой кинопленки.
Здесь же представлены образцы проекционной техники 1930−1970-х гг., и разные виды пленочных фильмокопий. В экспозиции музея есть просмотровый зал, позволяющий смотреть как цифровые фильмы, так и фильмы на кинопленке.
В художественном музее работает персональная выставка «Artбиография» алтайского автора Николая Мингалеева.
Более 45 лет он успешно работал в области интерьерного, графического и компьютерного дизайна, но в 2015 году обратился к живописи. Он пробует свои силы в жанре портрета, пейзажа, натюрморта, и везде находит свои особенные ноты и стимулы для вдохновения.
Мингалеев много путешествует в другие страны. Каждую поездку художник использует как источник новых знаний, его интересует культура, традиции, история, люди, ведь каждая страна имеет свои особые краски и колорит, который неизменно обогащает палитру автора.
Парки
На выходных в парке «Солнечный ветер» пройдут концерты местных коллективов народного и современного танца, школы моды. Также здесь проведут фестиваль «Танцы народов мира».
30 мая в Барнаульском зоопарке снова можно будет пофотографироваться с милыми птенчиками, на этот раз — с цыплятами. Фотосессия будет проходить с 12:00 до 14:00.
Планетарий
В барнаульском планетарии в субботу и воскресенье покажут по три полнокупольные программы. Зрители узнают о тайнах Марса и воды, о теориях древнегреческих астрономов и настоящих призраках Вселенной.
Программы проходят в 11:00, 13:00 и 15:00. Цена билета — 100−150 рублей.