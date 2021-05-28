Куда сходить в Барнауле на выходных 29 и 30 мая

Пофотографироваться с цыплятами, вспомнить классику Голливуда, посмеяться над бытовыми неурядицами семейной пары в коммуналке. Провести эти выходные в Барнауле можно максимально расслабленно. А «Афиша» подскажет, куда идти в первую очередь.

Кино

На этой неделе в прокат вышло много фантастических новинок.

В картине «Ассасин. Битва миров» нам расскажут об удивительном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум.

На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом.

В фильме «Хищники» сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки.

Нападение носорога становиться лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи.

Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.

Также в кинотеатре «Галактика» на большом экране можно увидеть легендарный фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном.

Рэндл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед.

МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с существующим положением вещей, а некоторые — даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира. И решается на бунт.

Театр

В театре драмы продолжаются показы спектакля «Интуиция» Константина Хабенского и режиссера Данила Чащина по пьесе Александра Цыпкина.

Билеты на эти показы уже не достать, зато можно приобрести на сентябрьские показы. «Афиша» уже побывала на сдаче спектакля, фоторепортаж можно посмотреть здесь.

В Барнауле показали спектакль «Интуиция» Константина Хабенского и Данила Чащина Анна Зайкова

С детьми можно посетить театр кукол «Сказка». На выходных там покажут приключения самых разных животных для самых разных возрастов.

Самым маленьким обязательно понравится «Бука» и «Кто сидит в пруду», а деткам от четырех-пяти лет — спектакль «Не ежик».

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

В «Крепостном театре» 29 мая покажут комедию «Коммуна «Любовь».

Студенты Абрам и Василий — друзья и соседи в общежитии, женятся на своих возлюбленных Тоне и Людмиле. В маленькой тесной комнатушке и двоим места недостаточно, не говоря уже о четверых, таких разных и людях.



Совместный быт не даётся молодежи просто так. Вскоре герои начинают сомневаться: а правильный ли выбор они сделали? И наступает время решить вопросы в построении любви. Начало спектакля в 19:00. Цена билета — 300−500 рублей.

Выставки

В ГМИЛИКА обновили постоянную экспозицию «Алтай в отечественном киноискусстве». Начинается она теперь с открытой киноаппаратной в которой можно увидеть, как работали киномеханики в эпоху аналоговой кинопленки.

Здесь же представлены образцы проекционной техники 1930−1970-х гг., и разные виды пленочных фильмокопий. В экспозиции музея есть просмотровый зал, позволяющий смотреть как цифровые фильмы, так и фильмы на кинопленке.

В ГМИЛИКА обновили экспозицию «Алтай в отечественном киноискусстве» culture22.ru

В художественном музее работает персональная выставка «Artбиография» алтайского автора Николая Мингалеева.

Более 45 лет он успешно работал в области интерьерного, графического и компьютерного дизайна, но в 2015 году обратился к живописи. Он пробует свои силы в жанре портрета, пейзажа, натюрморта, и везде находит свои особенные ноты и стимулы для вдохновения.

Мингалеев много путешествует в другие страны. Каждую поездку художник использует как источник новых знаний, его интересует культура, традиции, история, люди, ведь каждая страна имеет свои особые краски и колорит, который неизменно обогащает палитру автора.

В художественном музее открылась выставка Николая Мингалеева ghmak.ru

Парки

На выходных в парке «Солнечный ветер» пройдут концерты местных коллективов народного и современного танца, школы моды. Также здесь проведут фестиваль «Танцы народов мира».

Экскурсия в простаивающий парк «Солнечный ветер». Июль 2020 года. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

30 мая в Барнаульском зоопарке снова можно будет пофотографироваться с милыми птенчиками, на этот раз — с цыплятами. Фотосессия будет проходить с 12:00 до 14:00.

Планетарий

В барнаульском планетарии в субботу и воскресенье покажут по три полнокупольные программы. Зрители узнают о тайнах Марса и воды, о теориях древнегреческих астрономов и настоящих призраках Вселенной.

Программы проходят в 11:00, 13:00 и 15:00. Цена билета — 100−150 рублей.