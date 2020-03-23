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Молодежный театр Алтая отменил восемь детских спектаклей из-за пандемии

Молодежный театр Алтая отменил восемь спектаклей для детей и подростков до середина апреля. Об этом театр сообщил в своей официальной группе.

Спектакль Wonder boy в МТА.
Спектакль Wonder boy в МТА.
Антон Абрамов.

Связано это с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Какие спектакли отменены:

  • «Гуси-лебеди» (24 и 28 марта)
  • «Четыре веера из шкатулки» (25 марта)
  • «Сказка о царе Салтане» (26 марта)
  • «Емеля» (27 марта, 4 апреля)
  • Wonder boy (28 марта)
  • «Летучий корабль» (5 апреля)
  • «Собаки тоже плачут» (11 апреля)
  • «Шёл трамвай» (12 апреля)

Деньги за билеты можно вернуть в кассе в полном объеме.

В театре также отметили, что показы спектаклей «Охота жить» (24 марта), «Наш городок» (26 марта), «Вишнёвый сад» (27 марта) и «Война, беда, мечта и юность…» (29 марта) остаются в силе.

«Мы соблюдаем все меры предосторожности: ежедневно проверяем состояние здоровья сотрудников театра, дезинфицируем и проветриваем помещения МТА, обрабатываем перила, поручни и дверные ручки специальным дезинфицирующим раствором, используем антисептики, не выключаем систему вентиляции», — написала пресс-служба МТА.

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