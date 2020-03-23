Молодежный театр Алтая отменил восемь детских спектаклей из-за пандемии

Связано это с ограничительными мерами из-за коронавируса.
Какие спектакли отменены:
- «Гуси-лебеди» (24 и 28 марта)
- «Четыре веера из шкатулки» (25 марта)
- «Сказка о царе Салтане» (26 марта)
- «Емеля» (27 марта, 4 апреля)
- Wonder boy (28 марта)
- «Летучий корабль» (5 апреля)
- «Собаки тоже плачут» (11 апреля)
- «Шёл трамвай» (12 апреля)
Деньги за билеты можно вернуть в кассе в полном объеме.
В театре также отметили, что показы спектаклей «Охота жить» (24 марта), «Наш городок» (26 марта), «Вишнёвый сад» (27 марта) и «Война, беда, мечта и юность…» (29 марта) остаются в силе.
«Мы соблюдаем все меры предосторожности: ежедневно проверяем состояние здоровья сотрудников театра, дезинфицируем и проветриваем помещения МТА, обрабатываем перила, поручни и дверные ручки специальным дезинфицирующим раствором, используем антисептики, не выключаем систему вентиляции», — написала пресс-служба МТА.