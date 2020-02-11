Наш ответ Западу: в сети опубликовали трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Студия Central Partnership опубликовала на YouTube первый трейлер-тизер фильма «Чернобыль: Бездна». Главную роль в нем исполнил Данила Козловский, он же выступил в качестве режиссера, сообщает «Газета.ру».

В фильме будет раскрыты линии трех персонажей: пожарного Алексея, инженера Валерки и военного водолаза Бориса. Все они отправятся ликвидировать последствия катастрофы.

«Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы», — говорится в синопсисе картины.

В «Чернобыль: Бездна» также снялись Оксана Акиньшина, Филипп Адеев, Равшана Куркова.

Продюсером стал Александр Роднянский. Он заявил, что фильм будет отличаться от нашумевшего сериала «Чернобыль» HBO, который был признан один из лучших сериалов десятилетия.

«Мы концентрируемся на человеческом поведении, проживании обычными людьми обстоятельств этой трагедии, самопожертвовании, которое было продемонстрировано тогда многими. И инструментарий мы используем совершенно другой. Одно дело — сериал для малого экрана. Другое — аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката», — рассказал Роднянский.

Однако пользователей интернета эти доводы, похоже, не убедили: под опубликованным тизером они поставили 6 тыс. дизлайков против 1,5 тыс. лайков.

Премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года.