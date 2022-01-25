Назад в прошлое. В алтайском драмтеатре «реинкарнировали» спектакль по пьесе, которая была популярна сто лет назад

В алтайском театре драмы им. Шукшина готовят спектакль по пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни», написанной в 1908 году. Тогда пьеса была довольно популярной: считается, что она во многом отразила историю несчастной любви самого писателя, а среди действующих лиц много реальных прототипов. В Барнауле за ее постановку взялся молодой режиссер Дмитрий Огородников.

Через эскиз к спектаклю

К новой постановке театр пришел не сразу, а через творческую лабораторию «Про100ры истории», которая проводилась в июне 2021 года к столетнему юбилею театра.

Тогда несколько молодых режиссеров выбрали материалы, что шли в начале становления Барнаульского драматического театра. В частности, «Дни нашей жизни» здесь были представлены публике в 1938 году.

«Дни нашей жизни» написана в 1908 году по мотивам двух неопубликованных рассказов Андреева и выделяется своей «реалистичностью» на фоне большинства других его — «символистских» — пьес. Премьера «Дней…» состоялась в петербургском Новом театре в ноябре 1908 года", — рассказали в театре драмы.

Довоенные афиши Барнаульского драматического театра altapress.ru

Эскиз спектакля Дмитрия Огородникова на лаборатории очень понравился и зрителям, и руководству — поэтому было решено довести «наброски» до полноценной «картины» и ввести в репертуар.

В спектакле заняты Анна Бекчанова, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, Александр Шубин, Дмитрий Чижук, Виктор Осипов, Геннадий Тихонов и Анна Кушнир.

Премьера назначена на 27 и 28 января.

Что это за история

По сюжету пьесы, студент Николай Глуховцев влюбляется в девушку Оль-Оль. Но Ольга признаётся, что она — содержанка. Её отец после смерти оставил семье долги и мизерную пенсию. Ее мать, Евдокия Антоновна, сама поставляет ей клиентов.

Режиссер Дмитрий Огородников представил историю молодых людей очень аскетично, на нарочито пустом пространстве: артисты играют в черных костюмах на черном фоне экспериментальной сцены.

Эскиз спектакля «Дни нашей жизни» в театре драмы , 2021 год vk.com/altdrama

Никаких лишних декораций — из «украшений» только видеопроекция. На первый план выходит «голое», ничем не прикрытое актерское мастерство.

По словам режиссера, за сто лет пьеса Андреева не утратила своей актуальности.

«Мы также страдаем, переживаем боль, пытаемся в ней разобраться, найти первоисточник. Все герои пытаются найти какое-то тепло, быть понятыми», — говорит он.

Однако при жизни создателя пьеса была более популярна, чем сейчас. Режиссер говорит, что все дело в языке произведения — медлительном, непривычном для современного уха.

Эскиз спектакля «Дни нашей жизни» в театре драмы , 2021 год vk.com/altdrama

Устранить эту проблему Огородников попытался в инсценировке. Для большей атмосферности он также добавил отрывки из другой пьесы Андреева «Океан».

«В фантасмагорическом „Океане“ герои наблюдают за разрушением города. Океан надвигается на город, поглощая его в свою тишину», — рассказал режиссер.

Главную роль в постановке играет актриса Анна Бекчанова, которой часто достаются истории роковых женщин с непростой судьбой — будь то Лариса Огудалова в «Бесприданнице» или Леона из постановки Золотаря «Жар и холод, или идея господина Дома».

Эскиз спектакля «Дни нашей жизни» в театре драмы , 2021 год vk.com/altdrama

Персонажа «Дней», Ольгу, она не сравнивает со своими другими героинями. Ее актриса называет ранимой, рефлексирующей и одновременно черствой.

«Леона из „Жара и холода“ — это человек действия. А тут Ольга существует на уровне рассуждений, эмоций. Она заложница и обстоятельств, и внутренних желаний. С другой стороны, мы смотрим на историю с позиции сегодняшнего человека — как раз человека действия. Если нам что-то в жизни не нравится — мы это меняем. А здесь я бы сравнила Ольгу с чеховскими персонажами, которые находятся в постоянном поиске решения проблем», — пояснила актриса.

Отзовется ли сегодня в зрителях история, которую так любили смотреть еще при царе — покажет время.

Что еще поставят в театре драмы

По итогам творческой лаборатории «Про100ры истории» в репертуар театра драмы также войдет постановка «Трильби» по пьесе Григория Ге. С этого спектакля стартовал первый сезон Первого государственного театра — так сто лет назад назывался будущий театр драмы.

За «реинкарнацию» еще одной столетней и неизвестной современным зрителям пьесы возьмется режиссер Галина Зальцман. Премьеру намечают на апрель 2022 года.