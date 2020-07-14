Барнаул 25°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Новый сериал «Сваты» выйдет без двух главных героев

В седьмом сериале «Сваты» не появятся родители героини Ольги Николаевны — Николай и Людмила, которых играли Ольга Аросева и Владимир Зельдин, пишет 360tv.ru.

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
svati.tv

Эти роли решили не передавать другим артистам.

Напомним, что Ольга Аросева скончалась в 2013 году в возрасте 87 лет. Владимир Зельдин умер в 2016 году в возрасте 101 года.

Поговаривают, что актриса Людмила Артемьева, которая играла Ольгу Николаевну, отказалась от съемок в седьмом сезоне из-за отказа в повышении гонорара, пишет «КП».

Съемки новых «Сватов» стартовали зимой 2020 года, приостановились из-за коронавируса и продолжатся в июле.

Предварительно сериал хотят выпустить в начале 2021 года.

Напомним, что сериал «Сваты» с первого по шестой сезон транслировались по телевидению с 2008 по 2013 год.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка