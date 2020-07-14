Новый сериал «Сваты» выйдет без двух главных героев

Эти роли решили не передавать другим артистам.
Напомним, что Ольга Аросева скончалась в 2013 году в возрасте 87 лет. Владимир Зельдин умер в 2016 году в возрасте 101 года.
Поговаривают, что актриса Людмила Артемьева, которая играла Ольгу Николаевну, отказалась от съемок в седьмом сезоне из-за отказа в повышении гонорара, пишет «КП».
Съемки новых «Сватов» стартовали зимой 2020 года, приостановились из-за коронавируса и продолжатся в июле.
Предварительно сериал хотят выпустить в начале 2021 года.
Напомним, что сериал «Сваты» с первого по шестой сезон транслировались по телевидению с 2008 по 2013 год.