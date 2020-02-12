Тряхнем стариной. Какие группы выступят в Барнауле на «Дискаче 90-х»

14 февраля в Барнауле в «Титов-Арене» пройдет шоу с участием поп-звезд 90-х годов. Кто будет окунать зрителей в ностальгию по малиновым пиджакам и вишневым девяткам — в обзоре altapress.ru.

Акула

Под таким псевдонимом больше известна певица Оксана Почепа. В 90-е ее «Кислотный диджей» гремел из каждого окна и на любой вечеринке.

После спада популярности девушка уехала жить в США. Сегодня она по-прежнему с успехом гастролирует по России с «Дискотеками 90-х».

Фактор 2

Те люди, чья беззаботная молодость пришлась на начало нулевых, услышав фразу «Скажи, красавица…» сразу продолжат «Чего не нравится?».

Сейчас группа старается активно заявить о себе и даже записывает на свои хиты видео в приложении TikTok.

Краски

Белорусская поп-группа, которой ничего не помешало стать культовой в России 90-х.

Их песня «Старший брат» была признана одной из самых ярких и запоминающихся за последние 20 лет.

Стрелки

Ни одна дискотека также не обходилась без хитов этой группы — «На вечеринке у лучших друзей», «Ты бросил меня», «Солнце за горой».

Сейчас «Стрелки» собрали «золотой состав» из Геры, Марго и Кэтт. Вместе они не только колесят по стране, но и выпустили новый сингл «Спам» весной 2019 года.

RevoЛЬveRS

Российская группа, которая проснулась знаменитой после выпуска хита «Ты у меня одна».

Турбомода

Еще один похититель женских сердец 20 лет назад пел в «Турбомоде».

Своим появлением группа обязана лидеру «Руки Вверх» Сергею Жукову — именно он стал их основателем и продюсером.

Динамит

Еще одна «мальчиковая» группа с тремя вокалистами. Известны в первую очередь по песням «Которая была с тобой» и «Сумасшедшее лето».