Подведены итоги Шукшинского кинофестиваля. Кто стал победителем

Также фильм-победитель получил приз в номинации «Лучшая режиссура».
Дипломом за лучший сценарий отмечен фильм «Отряд Таганок», сценаристы Айдар Акманов, Магафур Тимербулатов, Дамир Юсупов.
Диплом за лучшую операторскую работу вручен Анне Рожецкой за работу над фильмом «Я свободен».
В номинации «Лучшая мужская роль» отмечен Евгений Ковылин (роль мальчика-инвалида) из фильма «Я свободен», режиссер Илья Северов.
Победа в номинации «Лучшая женская роль» досталась Ольге Турчак, исполнительнице главной роли фильма «Смотри как я». Режиссер Егор Сальников.
Диплом за лучшую продюсерскую работу вручили Сардане Саввиной и Семёну Шишигину — продюсерам фильма «Нет Бога кроме меня».
Специальный Губернаторский приз за сохранение традиций фестиваля получил фильм «Калашников», режиссер Константин Буслов.
Приз Молодежного Центра кинематографистов Алтая за развитие регионального кино также забрал фильм «Отряд Таганок».