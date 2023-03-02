Послушать классику западного рока зовет Барнаульский духовой оркестр

Как считают организаторы, рок — нечто большее, чем просто музыкальный жанр. Это феномен, без которого невозможно представить мировую культуру.

«Стремительно ворвавшись в чарты и хит-парады во второй половине прошлого века, рок оказал огромное влияние не только на музыку, но и на кинематограф, моду, повседневную жизнь, — говорят в оркестре. — Даже спустя десятки лет культовые композиции звучат так же актуально, свежо и современно, как в момент своего выхода. Они пробуждают эмоции и дают пищу для размышлений».

Легендарные хиты исполнят солисты Михаил Банушкин, Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Софья Стеценко и Екатерина Якель.

Концерт состоится 30 марта в 18:30 в к/з ДК «Сибэнергомаш» (пр-т Ленина, 147).

Билет можно приобрести по Пушкинской карте.

Справки по телефону: 35−80−66

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