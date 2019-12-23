Уложились в срок: Рубцовский драмтеатр открыли после масштабной реконструкции

Ремонт шел больше двух лет. Это первая масштабная реконструкция за 80 лет. На восстановление театра было потрачено около 175 млн рублей, сообщает управление по культуре.

«Открытие Рубцовского драматического театра — это одно из главных событий уходящего Года театра. И сегодня мы видим полноценный театральный объект, который по своим техническим характеристикам не уступает театрам краевого центра, и который не только позволяет осуществлять качественную собственную театральную деятельность, но и принимать с гастролями коллективы других театров. И такие гастрольные проекты мы уже сейчас обсуждаем», — сказала на открытии министр культуры края Елена Безрукова.

В театре обновились не только фойе и зрительный зал, но и помещения для сотрудников. В частности, в здании появился большой костюмерный цех, душевые для актеров. На сцене всю механику заменили на автоматику, установили новое звуковое и световое оборудование.

В день открытия на сцене показали премьерную постановку «Штрихи к портрету» по рассказам Шукшина.

Как ранее писал altapress.ru, долгожданный ремонт театр ждал с 2012 года. Изначально здание планировали открыть в октябре, позднее сроки сдвинули на конец декабря.