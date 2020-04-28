Спектакль лондонского театра с Камбербэтчем выложат в сеть

Королевский национальный театр Великобритании выложит в сеть спектакль «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

Постановку 2011 года можно будет бесплатно посмотреть с 30 апреля по 7 мая на YouTube.

С 1 по 8 мая будет доступна постановка, где актеры меняются ролями, пишет news.ru.

По сюжету ученый Франкенштейн из умерших людей создает Чудовище (Камбербэтч). Добрый по натуре монстр разочаровывается в мире и через некоторое время отправляется мстить создателю.

Режиссером спектакля выступил Дэнни Бойл, который известен зрителям по фильмам «На игле» и «Миллионер из трущоб».

После «Франкенштейна» в доступе появится пьеса «Антоний и Клеопатра» Уильяма Шекспира — главные роли сыграли Рэйф Файнс и Софи Оконедо, а также другие постановки, сообщает 112.ua.