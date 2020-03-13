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Танцор из Заринска снялся в клипе Little Big для Евровидения

12 марта на YouTube вышел клип группы Little Big на песню Uno, которую от России музыканты будут представлять на конкурсе Евровидение-2020. В съемках клипа принял участие эпатажный танцор из Заринска Дмитрий Красилов.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

В видео парень в своей привычной манере зажигает на заднем плане.

Ранее алтайский танцор покорил зрителей баскетбольного Матча всех звезд и сыграл эпизодическую роль в фильме Федора Бондарчука «Вторжение».

Широкую популярность и любовь зрителей он приобрел после участия в шоу «Танцы» на ТНТ.

Примет ли Красилов участие в «Евровидении», пока неизвестно.

Как рассказывал лидер коллектива Илья Прусикин, песню написали спонтанно, не специально для конкурса и в новом для Little Big формате, отмечает РИА Новости.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.

Сейчас зрители гадают, не отменят ли конкурс из-за коронавируса. Сообщается, что у Европейского Вещательного Союза есть несколько запасных вариантов, которые могли бы обеспечить его проведение. Организаторы не исключают, что «Евровидение» может состояться без зрителей в зале или исполнители будут петь в своих странах.

Как ранее писал altapress.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в Twitter видео, на котором он танцует под трек группы Little Big «Faradenza».

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