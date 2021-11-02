ТОП-7 кинопремьер ноября, которые смогут посмотреть привитые барнаульцы

Посидеть вечером в практически пустом кинозале — такой экспириенс могут испытать привитые барнаульцы на этой нерабочей неделе. Кстати, до 15 ноября без qr-кода можно пройти в кинотеатр «Мир». Каким кинопремьерам выпала тяжелая участь выйти в прокат в почти локдаун — расскажет «Афиша».

Вечные

С 8 ноября. Фэнтези, боевик, приключения. Режиссер — Хлоя Чжао. В ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Лия МакХью, Брайан Тайри Генри.

Единственный блокбастер ноября — это новый фильм киновселенной Marvel «Вечные». Картину сняла Хлоя Чжао, которая в этом году получила «Оскар» за лучшую режиссуру.

Актерский состав впечатляет — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон. Но у фанатов киновселенной уже есть подозрения, что звездными лицами создатели картины пытаются вытянуть слабый сюжет.

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей. На протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Охотники за привидениями: Наследники

С 18 ноября. Фантастика, комедия, боевик. Режиссер — Джейсон Райтман. В ролях: Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Логан Ким.

Очевидно, что недавняя лютая комедия с женщинами-охотницами за привидениями не понравилась поклонникам классической версии, поэтому продолжению нашли более серьезный тон повествования. И добавили подростков — чтобы сразу было понятно, для какой это аудитории.

Впрочем, любителям старой версии с Биллом Мюрреем тоже должно понравиться — не зря же он появится в сиквеле.

По сюжету мать-одиночка с двумя детьми селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

С 18 ноября. Драма, мелодрама, комедия. Режиссер — Уэс Андерсон. В ролях: Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт.

Если вы посмотрели «Дюну» и влюбились в актера Тимати Шаламе — то вот вам еще одна кинопремьера, где можно будет увидеть это молодое кудрявое дарование. А заодно еще с десяток выдающихся голливудских звезд.

Режиссер Уэс Андерсон («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны») не изменяет своему авторскому стилю — его картины легко можно узнать по идеальной симметрии в каждом кадре.

«Французский вестник» — это сборник удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.

Последняя дуэль

С 18 ноября. История, драма. Режиссер — Ридли Скотт. В ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Клэр Данн, Адам Драйвер, Харриет Уолтер.

Многострадальная историческая драма режиссера «Гладиатора» должна была выйти еще в октябре, но ее, как и многие другие картины, перенесли на более поздний срок. Остается надеяться, что «Последнюю дуэль» опять не перенесут на следующий год.

В основу сюжета легла история о последней дуэли во Франции, разрешенной королем, которая состоялась в XIV веке. Поединок был между двумя рыцарями — один из них обвинялся в изнасиловании жены другого, но свое преступление он отрицал. Правда окажется за тем, кто сильнее.

Ампир V

С 25 ноября. Фэнтези. Режиссер — Виктор Гинзбург. В ролях: Павел Табаков, Мирон Фёдоров, Вера Алентова, Марина Зудина, Владимир Долинский, Бронислав Виногродский, Андрей Смирнов, Игорь Жижикин.

Рэпер Оксимирон, который давным-давно не радовал своих поклонников новыми треками, решил напомнить о себе другим способом — сыграв роль предводителя вампиров в экранизации романа Виктора Пелевина.

По сюжету москвич Рома становится кровопийцей — ему предстоит раскрыть заговор и стать теневым властителем вселенной.

Прошлой ночью в Сохо

С 25 ноября. Ужасы, триллер, детектив. Режиссер — Эдгар Райт. В ролях: Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг, Рита Ташингэм, Айми Кассеттари.

Девушка-дизайнер мечтает попасть в Лондон периода 60-х годов — там, как ей казалось, было самое прекрасное время. Мечта девушки исполняется — она перемещается в прошлое и встречается с начинающей певицей (звезда сериала «Ход королевы»).

Однако наивные представления расходятся с реальностью — и девушке придется столкнуться с опасностью, к которой она не была готова.

Энканто

С 25 ноября. Мультфильм. Режиссер — Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит.

Новая картина от создателей «Моаны» и «Зверополиса». Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять.

Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.