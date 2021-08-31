В алтайской «Шишковке» научат рисовать комиксы

В краевой библиотеке им. Шишкова в Барнауле стартует четвертый сезон проекта «Энергия знаний». В этот раз он будет посвящен краеведению и комиксам.

В библиотеке говорят, что хотят создать «настоящие краеведческие комиксы».

Принять участие в их сотворении сможет любой желающий от 14 лет, который уже умеет или хочет научиться рисовать.

«Сначала группу ждут лекции об Алтае: самое интересное от начала времен и до крушения монархии. Затем просвещенных возьмут в свои руки опытные комиксисты: в программе значится интенсив от новосибирского художника, специализирующегося на комиксах и, более того, на краеведческих комиксах, а также онлайн с известным комиксистом, который участвовал в создании „Майора Грома“», — рассказали в «Шишковке».

Чтобы принять участие в художественном интенсиве, до 10 сентября нужно отправить свои ФИО и контактные данные на почту biblio-reklama@mail.ru. Занятия начнутся с 18 сентября. Участие бесплатное.

По окончании курса участники создадут свои рисованные истории на любую из тем, затронутых в краеведческих лекциях.

Лучшие работы «Шишковка» сверстает в полноценные издания, которые примут участие в краевом конкурсе «Лучшая книга Алтая».