В Барнауле откроется выставка уникального старинного оружия

21 февраля в алтайском краеведческом музее откроется масштабная выставка оружия, привезенного из Тулы.

На стендах будут выставлены подлинные образцы стрелкового и холодного оружия из фондов Тульского государственного музея оружия. Это около 100 предметов, охватывающих три века российской военной истории.

Среди них — образцы холодного и огнестрельного оружия Семилетней войны (1756−1763), Русско-турецких войн XIX века, Отечественной войны 1812 года, Кавказской войны (1817−1864), Крымской войны (1853−1864), Первой мировой войны (1914−1918).

Экспозицию дополняют реконструкции мундира унтер-офицера Тульского пехотного полка, 1812 года, а также мундира канонира французской легкой артиллерии, 1805 — 1813 годов.

Выставка будет работать до 12 апреля. Стоимость билетов — 100−200 рублей.