В Барнауле покажут спектакль про чуму во времена Ренессанса

«Декамерон» одна из самых знаменитых книг раннего итальянского Ренессанса, написанная приблизительно в 1352—1354 годы. По сюжету, Флоренция охвачена чумой. Группа из трех юношей и семи девушек добровольно отправляются на «самоизоляцию» за город, чтобы не заразиться и спастись.

Время они проводят, рассказывая друг другу каждый вечер занимательные рассказы. Большинство историй затрагивают тему любви во всех ее аспектах — начиная с эротического и заканчивая трагическим. Многие из рассказов — не оригинальные сочинения Боккаччо, а переработанные им фольклорные, легендарные и классические мотивы.

В «Крепостном театре» по-своему увидели известный сюжет. Режиссером постановки выступил Семен Ваулин.⠀

«В мире бушует пандемия! Несколько благородных людей закрываются в театре, чтобы оградить себя от болезни. Там, чтобы скоротать время, они начинают рассказывать друг другу разные истории, посвященные любви», — говорится в аннотации спектакля.

Начало спектакля в 19:00. Цена билета — 300 рублей.