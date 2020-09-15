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Стало известно, что появится в бывшем здании кинотеатра «Алтай» в Барнауле

В Барнауле появился новый выставочный зал на ул. Аванесова, 102. Изначально это было здание Свято-Троицкой церкви, построенное в 1912 году. В советское время там был кинотеатр «Алтай». Сейчас в нем располагается храм Живоначальной Троицы.

Кинотеатр "Алтай".
Кинотеатр "Алтай".
Алтайская митрополия.

Новый выставочный зал расположен на цокольном этаже. Здесь можно увидеть старинный кирпичный фундамент первого дореволюционного храма, который был построен еще в 1912 году, сообщают организаторы выставки.

17 сентября в 16:00 в храме откроется первая выставка — будут представлены работы знаменитого барнаульского художника-графика Юрия Кабанова.

В экспозиции — графические и живописные полотна мастера, вещи из личного архива, рабочие инструменты.

«Известно, что евангельские темы были одной из ключевых в творчестве художника. На выставке будут представлены работы духовного и религиозного содержания, ранее нигде не экспонирующиеся», — сообщают организаторы выставки.

Выставка будет открыта по субботам и воскресеньям с 11 до 15 часов или по предварительной заявке в другое время. Телефон для записи на экскурсию: +7 (923)162−64−18.

Вход на выставку свободный.

Что известно о художнике

Юрий Борисович Кабанов — профессиональный художник-график, заслуженный художник России, лауреат Демидовской премии.

Художник Юрий Кабанов.
Художник Юрий Кабанов.
www. culture22.ru.

Родился 26 октября 1938 году в Орехово-Зуево Московской области. Учился в Елецком, а после Ивановском художественных училищах. В 1959 году по направлению приехал в Барнаул.

С 1992 по 1996 Юрий Кабанов был председателем правления Союза художников, председателем и членом художественного совета Алтайского художественного фонда, членом попечительского Совета Демидовского фонда.

Рисовал в разнообразных жанрах — портрет, пейзаж, сюжетная композиция, анималистика. Владел графическими техниками: литография, линогравюра, офорт, «бумага-карандаш».

Скончался художник в Барнауле 17 сентября 2019 года.

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