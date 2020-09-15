Стало известно, что появится в бывшем здании кинотеатра «Алтай» в Барнауле

В Барнауле появился новый выставочный зал на ул. Аванесова, 102. Изначально это было здание Свято-Троицкой церкви, построенное в 1912 году. В советское время там был кинотеатр «Алтай». Сейчас в нем располагается храм Живоначальной Троицы.

Новый выставочный зал расположен на цокольном этаже. Здесь можно увидеть старинный кирпичный фундамент первого дореволюционного храма, который был построен еще в 1912 году, сообщают организаторы выставки.

17 сентября в 16:00 в храме откроется первая выставка — будут представлены работы знаменитого барнаульского художника-графика Юрия Кабанова.

В экспозиции — графические и живописные полотна мастера, вещи из личного архива, рабочие инструменты.

«Известно, что евангельские темы были одной из ключевых в творчестве художника. На выставке будут представлены работы духовного и религиозного содержания, ранее нигде не экспонирующиеся», — сообщают организаторы выставки.

Выставка будет открыта по субботам и воскресеньям с 11 до 15 часов или по предварительной заявке в другое время. Телефон для записи на экскурсию: +7 (923)162−64−18.

Вход на выставку свободный.

Что известно о художнике

Юрий Борисович Кабанов — профессиональный художник-график, заслуженный художник России, лауреат Демидовской премии.

Художник Юрий Кабанов. www. culture22.ru.

Родился 26 октября 1938 году в Орехово-Зуево Московской области. Учился в Елецком, а после Ивановском художественных училищах. В 1959 году по направлению приехал в Барнаул.

С 1992 по 1996 Юрий Кабанов был председателем правления Союза художников, председателем и членом художественного совета Алтайского художественного фонда, членом попечительского Совета Демидовского фонда.

Рисовал в разнообразных жанрах — портрет, пейзаж, сюжетная композиция, анималистика. Владел графическими техниками: литография, линогравюра, офорт, «бумага-карандаш».

Скончался художник в Барнауле 17 сентября 2019 года.