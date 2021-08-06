В барнаульском парке устроят «арбузную» фотосессию

7 августа в Барнауле в парке «Солнечный ветер» устроят «арбузную» фотосессию для всех желающих.

В парке будут установлены фотозоны с арбузным оформлением, рядом с которой будет работать профессиональный фотограф.

Также можно будет сфотографироваться с необычными аниматорами-ходулистами. В кафе будут подавать фреши из летней ягоды.

Тематический фотодень будет проходить с 13:00 до 15:00.

Напомним, что 8 августа барнаульцам предлагают в последний раз в сезоне прокатиться на теплоходе вместе с археологом Артуром Кунгуровым, который расскажет об интересных исторических находках в пределах города и реки.