В барнаульском театре разберутся, зачем «издеваются» над классикой

25 мая в театре драмы им. Шукшина пройдет завершающая встреча проекта «Реплики». Эксперты обсудят вопрос, волнующий многих театралов «Зачем издеваться над классикой?».

Животрепещущий вопрос обсудят режиссер и педагог Михаил Тумашов, культуролог Лидия Рыжова, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин и драматург Олег Канин.

В театре уверены, что разговор о трактовках классических произведений актуален, весь современные режиссеры весьма вольно обращаются с классикой. И у зрителей возникает вопрос «зачем они это делают?».

«Так что это — издевательство или интерпретация? И нужно ли сохранять пиетет и придерживаться неких традиций, или можно свободно исследовать классический текст, не оглядываясь на авторитеты?», — ставят вопрос ребром в драме.

К диалогу приглашаем учащихся, студентов, преподавателей, а также всех, кому интересна тема и редкое интеллектуальное общение.

Начало в 18:30, цена билета 50 рублей.