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В парке «Изумрудный» в Барнауле устроят креативную фотосушку

19 сентября в день города Барнаула в парке «Изумрудный» устроят необычную фотовыставку в формате «сушки».

Фотосушка
Фотосушка
СС0

Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно прийти в назначенное время и повесить на прищепку фотографию любого формата.

«Мы надеемся увидеть больше репортажных, жанровых снимков и стрит-фото, но рады будем и вашим постановочным снимкам жителей города. А также, конечно, городским пейзажам», — сообщают организаторы выставки.

Фотосушка рассчитана на знакомство с новыми авторами, поэтому зрители смогут забрать понравившиеся кадры с собой. Фотографам-участникам советуют подписать свой снимок и оставить контакты соцсетей.

Выставка пройдет с 16:00 до 19:00.

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